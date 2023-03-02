Довел любовницу до слез: почему поссорились Путин и Кабаева

После того как оппозиционное издание "Проект" выпустило целый цикл программ о жизни "фюрера" и его любовницы, Путин как с "цепи сорвался". Телеграм-канал Generall SVR сообщил, что на днях президент громко поссорился с экс-гимнасткой, обвинив ее в том, что у нее слишком много подруг, которые не умеют держать язык за зубами.

"В этот раз поводом для семейных баталий стало расследование издания "Проект" про связь и совместно нажитое "непосильным трудом" имущество Путина и Кабаевой. Президент поставил в укор гражданской супруге то, что, по его мнению, такое расследование стало возможным из-за непомерной болтливости подруг Алины, которые, по словам президента "п...здят на каждом углу обо всем, что знают и не знают". Путин заявил, что у него есть стопроцентная информация о том, что утечка шла именно из круга общения Кабаевой".

Говорят, президент особо не выбирал слов в отношении Алины, а она ответила взаимными претензиями - мол, чувствует себя "женой без мужа", все время находится сама, и, добавив в конце, "лучше бы за своими друзьями следил".

Алина Кабаева / Фото: Associated Press

Закончилась такая перепалка взаимными упреками и слезами Кабаевой. А вот у президента, говорят, настроение даже улучшилось - "видимо, ему доставила удовольствие "победа" в словесной дуэли с гражданской супругой".

О той самой резиденции на Валдае мы рассказывали ранее. На фотографиях видно, какой дворец, усыпанный золотом, построил Путин для себя, а рядом построил такой же для олимпийской чемпионки.

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