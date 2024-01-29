Довольный Чарльз и сияющая Камилла: супруги вышли к репортерам в день выписки короля из госпиталя

Король Чарльз III покинул больницу после операции по поводу увеличения простаты. Вместе с Камиллой они вышли с парадного входа лондонской клиники и поприветствовали толпу ожидавших их репортеров.

"Король был сегодня днем ​​выписан из больницы после планового медицинского лечения и перенес предстоящие публичные мероприятия, чтобы дать себе время для личного выздоровления", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

"Он хотел бы поблагодарить медицинскую команду и всех, кто участвовал в поддержке его визита в больницу, и благодарен за все добрые сообщения, которые он получил в эти дни", - говорится в заявлении.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Королева Камилла, которая трижды навещала мужа в госпитале, приехала к нему на выписку. Она была в синем платье и черной кейп-накидке и обула высокие замшевые сапоги, а в руках несла зеленую сумку от бренда DeMellier London. Монарх был в сером костюме, черном длинном пальто и идеально начищенных черных туфлях.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в пятницу 75-летний король Чарльз был госпитализирован в Лондонскую клинику, ту же больницу, где перенесла операцию на брюшной полости его невестка принцесса Уэльская Кэтрин. Перед процедурой монарх посетил свою невестку.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Отметим, принцесса Уэльская также была выписана из больницы в понедельник, чтобы продолжить лечение дома в Виндзоре. Она находилась в госпитале почти две недели.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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