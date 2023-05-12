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Дождь не помеха: герцогиня Софи посетила выставку лошадей, несмотря на плохую погоду

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
424
Время на прочтение
1 мин
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Дождь не помеха: герцогиня Софи посетила выставку лошадей, несмотря на плохую погоду

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Мероприятие, на котором она побывала, было любимым у покойной Елизаветы II.

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила Королевское конное шоу в Виндзоре - это было одно из главных событий в календаре покойной Елизаветы II, которая обожала коней. В этом году мероприятие приобрело немного другой оттенок, поскольку впервые проводится без королевы.

Несмотря на то, что на улице была не лучшая погода, герцогиня решила не пропускать мероприятие. Она надела длинное платье, сапоги и дождевик песочного оттенка.

Также она дополнила образ золотыми серьгами, легким макияжем глаз и сумкой на широкой ручке. В руке у Софи был зонт.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images
Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Ранее герцогиня часто сопровождала Елизавету II на конной выставке, а сама королева позволяла себе в єто время сесть за руль своего Range Rover и немного покататься, также она появлялась в неофициальных образах, а любимые шляпки заменяла платками. И конечно же, в обязанности Ее Величества входило вручить награды победителям.

Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images
Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images
Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images
Королева Елизавета II верхом на пони / © Getty Images
Королева Елизавета II верхом на пони / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
424
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