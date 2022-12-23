Друг-кот Патрона показал его в патриотической бабочке и призвал присоединиться к благотворительной миссии

На странице пса Патрона в Instagram появилась его новая фотография. На ней четырехлапая звезда запечатлена с патриотической сине-желтой бабочкой на шее.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Фото сопровождает пост, который написал друг Патрона – кот Том, пока тот на работе. Он предлагает подписчикам собаки-пиротехника присоединиться к благотворительной миссии "Тайный Санта" и сделать подарки детям из детских домов.

"Привет! На связи Том. Хоть мне и лень было писать этот пост, но должен заменить друга, пока тот на службе.

Вы ведь знаете о традиции Тайного Санты? Когда все счастливы и дарят друг другу подарки, тихо и по секрету.

Вот бы было клево, если бы люди со всего мира стали тайными сантами для украинских детей! Я тут подумал и ко мне пришла эта гениальная идея: а что если мои люди дадут возможность заказать все, что угодно на сайте Патрона? Но не для себя, а для детей из детских домов. Рассказал я идею своим людям, она им понравилась, и сделали.

Итак, если вы хотите сделать доброе дело — переходите на patronshop.com.ua (активная ссылка будет в сторис и в шапке), выбирайте все, что хотели бы подарить деткам, а при оформлении товаров жмите "Хочу стать Тайным Сантой". И все товары, которые вы закажете, люди Патрона передадут в детские дома.

Как вам такова идея, друзья? PS Фото Патрона для привлечения внимания, потому что я вчера шерсть на голове не помыл, воды не было", — написал кот Том.

Напомним, ранее собака-пиротехник познакомила фолловеров со своей коллегой-овчаркой, за которой он ухаживал.

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