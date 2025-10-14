- Дата публикации
Друг покойной принцессы сделал громкое заявление: принц Гарри не женился бы на Меган Маркл, если бы Диана была жива
Бывший сотрудник королевского дворца, друживший с принцессой Дианой, заявил, что принц Гарри не женился бы на Меган Маркл, если бы его мать принцесса Диана была жива.
В недавнем подкасте Пол Баррелл, близкий друг принцессы Дианы и бывший королевский дворецкий, поразмышлял об отношениях принца Гарри с Меган Маркл.
Проработав с принцессой Дианой десять лет до ее трагической гибели в 1997 году, мистер Баррелл сблизился с ней и считался одним из самых доверенных друзей. Считается, что бывший дворецкий королевской семьи прекрасно понимал ее жизнь и мысли, а также проводил много времени с ее сыновьями, принцами Уильямом и Гарри.
По мнению господина Баррела, принц Гарри, вероятно, не женился бы на Меган Маркл в 2018 году, если бы Диана была еще жива.
Выступая в подкасте The Daily T, мистер Баррелл сказал: «Если бы Диана была жива, я сомневаюсь, что Гарри женился бы на Меган». Бывший дворецкий сказал, что это произошло потому, что Гарри был «потерян» и убит горем после смерти Дианы и с тех пор искал любви.
«В течение следующих лет своей жизни он был потерян, он не знал, где находится любовь. Когда он услышал, как 36-летняя зрелая американка прошептала ему на ухо что-то вроде: „Мы с тобой могли бы быть отличной командой“ или „Мы могли бы изменить мир“. Он не услышал голос Меган, он услышал голос своей матери. Потому что Гарри всегда искал любви и нашел ее с Меган».
К слову, принц Гарри и раньше сравнивал Меган со своей матерью Дианой, говоря, что видит между ними сходство.
В документальном сериале Netflix 2022 года «Гарри и Меган» принц сказал: «Меган во многом похожа на мою маму и в том, как она себя ведет. У нее такое же сострадание, такая же эмпатия, такая же уверенность. От нее исходит эта теплота».
Гарри и Меган поженились в мае 2018 года, а через два года в 2020-м сложили с себя полномочия членов королевской семьи и переехали с годовалым на тот момент сыном Арчи в США.