Друг покойной принцессы сделал громкое заявление: принц Гарри не женился бы на Меган Маркл, если бы Диана была жива

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

В недавнем подкасте Пол Баррелл, близкий друг принцессы Дианы и бывший королевский дворецкий, поразмышлял об отношениях принца Гарри с Меган Маркл.

Проработав с принцессой Дианой десять лет до ее трагической гибели в 1997 году, мистер Баррелл сблизился с ней и считался одним из самых доверенных друзей. Считается, что бывший дворецкий королевской семьи прекрасно понимал ее жизнь и мысли, а также проводил много времени с ее сыновьями, принцами Уильямом и Гарри.

Принцесса Диана с сыновьями принцами Гарри и Уильямом / © Getty Images

По мнению господина Баррела, принц Гарри, вероятно, не женился бы на Меган Маркл в 2018 году, если бы Диана была еще жива.

Выступая в подкасте The Daily T, мистер Баррелл сказал: «Если бы Диана была жива, я сомневаюсь, что Гарри женился бы на Меган». Бывший дворецкий сказал, что это произошло потому, что Гарри был «потерян» и убит горем после смерти Дианы и с тех пор искал любви.

Пол Баррелл в подкасте The Daily T

«В течение следующих лет своей жизни он был потерян, он не знал, где находится любовь. Когда он услышал, как 36-летняя зрелая американка прошептала ему на ухо что-то вроде: „Мы с тобой могли бы быть отличной командой“ или „Мы могли бы изменить мир“. Он не услышал голос Меган, он услышал голос своей матери. Потому что Гарри всегда искал любви и нашел ее с Меган».

К слову, принц Гарри и раньше сравнивал Меган со своей матерью Дианой, говоря, что видит между ними сходство.

Принц Гарри и Меган Маркл в день объявления об их помолвке, 2017 год / © Getty Images

В документальном сериале Netflix 2022 года «Гарри и Меган» принц сказал: «Меган во многом похожа на мою маму и в том, как она себя ведет. У нее такое же сострадание, такая же эмпатия, такая же уверенность. От нее исходит эта теплота».

Принц Гарри и Меган Маркл в день своей свадьбы, май 2018 год / © Associated Press

Гарри и Меган поженились в мае 2018 года, а через два года в 2020-м сложили с себя полномочия членов королевской семьи и переехали с годовалым на тот момент сыном Арчи в США.