Друг принцессы Дианы убежден, что брак Гарри и Меган закончится разводом

Завтра герцогиня Сассекская Меган отпразднует 40-летие.

Не известно, как будет праздновать день рождения Меган Маркл, но ее муж принц Гарри, наверняка, уже подготовил для любимой какой-нибудь сюрприз.

Не все верят в то, что брак этой пары продлится долго. Королевский фотограф и человек, сделавший огромное количество фотографий принцессы Дианы - Кент Гэвин, который был штатным фотографом Daily Mirror и работал с королевской семьей в течение нескольких десятилетий, еще за год до свадьбы Гарри и Меган предрекал, что эта история не продлится долго. Он считал, что пара не пробудет вместе до трехлетия отношений в браке. Но, как видите, Кент ошибался. В мае 2021 года Меган и Гарри отпраздновали трехлетие брака, а в июне 2021 года приветствовали своего второго ребенка – Лилибет Диану, которую назвали в честь прабабушки королевы Елизаветы II и бабушки принцессы Дианы.

Свадьба Меган и Гарри / Associated Press

Королевские эксперты считают, что в союзе этой пары правила диктует Меган, а принц Гарри слишком уязвим, и поэтому абсолютно ей подчиняется и ее поддерживает, пишет express.co.uk. Можно предположить, что, как только герцогине Сассекской надоест такая "игра", принц Гарри также может остаться не у дел. Некоторые даже пишут, что наступит тот момент, когда герцог вернется в Великобританию к своим королевским родственникам. Но пока что в их семье царит идиллия.

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Напомним, недавно принц Гарри заявил, что начал работу над книгой-мемуарами, в которой планирует рассказать много интересного. Сокровенная книга о жизни Гарри выйдет в конце 2022 года. В ней будет рассказываться о юношеской жизни принца, трагической смерти его матери принцессы Дианы в 1997 году, о службе в армии и в Афганистане, о встрече с женой Меган Маркл и о "радости, которую он нашел в том, чтобы быть мужем и отцом". За работу принцу заплатят 20 миллионов долларов.

Свадьба Меган и Гарри / Associated Press

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Свадьба Меган и Гарри (15 фото)

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