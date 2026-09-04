Друг семьи Уэльских рассказал, как они на самом деле относятся к переезду Меган и Гарри в Британию

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

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Принц Уильям и принцесса Кэтрин не позволяют возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию их смутить. Всего неделю назад герцог и герцогиня Сассекские, которые отказались от королевских обязанностей в 2020 году и впоследствии критиковали королевскую семью, переехали обратно в Великобританию спустя шесть лет после того, как покинули ее ради жизни в Калифорнии.

Сообщается, что пара вместе со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, нашла уединенное место для проживания за пределами Лондона . Дети Сассекских были зачислены в британскую школу.

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Меган Маркл и принц Гарри / © Instagram Меган Маркл

Хотя возвращению семьи в Великобританию было уделено много внимания , кажется, что Уильям и Кэтрин, которые больше не общаются с Гарри и Меган, никак не реагируют на это событие. Принц и принцесса Уэльские продолжают жить своей обычной жизнью и не позволяют возвращению отчужденного брата Уильяма беспокоить их.

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Друг Уильяма и Кэтрин рассказал изданию Daily Mail: «Не имеет значения, находятся ли Гарри и Меган в Оксфордшире, Калифорнии или Тимбукту. Уильям и Кэтрин продолжат свою жизнь, посвященную государственной службе. Они намерены подавать пример».

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Уильям и Кэтрин уже некоторое время не общаются с Гарри и Меган, между ними существует давний конфликт. Хотя принц Гарри на протяжении многих лет заявлял о желании помириться со своим братом Уильямом, тот, похоже, не разделяет его точку зрения и не проявляет никаких признаков желания снова увидеться со своим младшим братом.

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