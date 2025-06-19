Другая первая леди такого бы не надела: Мелания Трамп продемонстрировала смелый лук

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

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Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала смелый новый образ на пикнике Конгресса в Белом доме.

Это было ежегодное традиционное мероприятие, на котором члены обеих партий собираются на Южной лужайке Белого дома. Формат нарядов для этого пикника довольно неформальный, поэтому первая леди решила удивить гостей ярким луком и затмила таким образом всех, даже своего одиозного мужа-президента.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания появилась в эффектных брюках с высокой посадкой и крупным цветочным принтом в розовых и фиолетовых тонах от Dolce & Gabbana, бренда, который часто встречается в ее гардеробе.

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Дополнила брюки она лаконичным белым поясом на талии и классической белой рубашкой, которую носила подвернув рукава.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Также Мелания дополнила образ туфлями-лодочками от своего любимого бренда Manolo Blahnik, которые сочетались оттенком с принтом ее брюк.

Мелания Трамп / © Getty Images

Столь интересное сочетание классической белой рубашки и яркого низа Мелания выбирае не впервые. Не так давно первая леди появилась на мероприятии в Белом доме в этой же рубашке, но в яркой юбке-карандаше от Michael Kors, тоже продемонстрировав свой отличный и смелый вкус.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press Мелания Трамп / © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press