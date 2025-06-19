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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1199
Время на прочтение
1 мин

Другая первая леди такого бы не надела: Мелания Трамп продемонстрировала смелый лук

Это был гармоничный, но в то же время смелый образ, который привлекал внимание.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала смелый новый образ на пикнике Конгресса в Белом доме.

Это было ежегодное традиционное мероприятие, на котором члены обеих партий собираются на Южной лужайке Белого дома. Формат нарядов для этого пикника довольно неформальный, поэтому первая леди решила удивить гостей ярким луком и затмила таким образом всех, даже своего одиозного мужа-президента.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания появилась в эффектных брюках с высокой посадкой и крупным цветочным принтом в розовых и фиолетовых тонах от Dolce & Gabbana, бренда, который часто встречается в ее гардеробе.

Дополнила брюки она лаконичным белым поясом на талии и классической белой рубашкой, которую носила подвернув рукава.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Также Мелания дополнила образ туфлями-лодочками от своего любимого бренда Manolo Blahnik, которые сочетались оттенком с принтом ее брюк.

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Столь интересное сочетание классической белой рубашки и яркого низа Мелания выбирае не впервые. Не так давно первая леди появилась на мероприятии в Белом доме в этой же рубашке, но в яркой юбке-карандаше от Michael Kors, тоже продемонстрировав свой отличный и смелый вкус.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп_7 / © Associated Press

© Associated Press

Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images

© Getty Images

Мелания Трамп_4 / © Associated Press

© Associated Press

Меланія Трамп_1 / © Getty Images

© Getty Images

Мелания Трамп_1 / © Getty Images

© Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

© Getty Images

Мелания Трамп_5 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
1199
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