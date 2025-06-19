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Другая первая леди такого бы не надела: Мелания Трамп продемонстрировала смелый лук
Это был гармоничный, но в то же время смелый образ, который привлекал внимание.
Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала смелый новый образ на пикнике Конгресса в Белом доме.
Это было ежегодное традиционное мероприятие, на котором члены обеих партий собираются на Южной лужайке Белого дома. Формат нарядов для этого пикника довольно неформальный, поэтому первая леди решила удивить гостей ярким луком и затмила таким образом всех, даже своего одиозного мужа-президента.
Мелания появилась в эффектных брюках с высокой посадкой и крупным цветочным принтом в розовых и фиолетовых тонах от Dolce & Gabbana, бренда, который часто встречается в ее гардеробе.
Дополнила брюки она лаконичным белым поясом на талии и классической белой рубашкой, которую носила подвернув рукава.
Также Мелания дополнила образ туфлями-лодочками от своего любимого бренда Manolo Blahnik, которые сочетались оттенком с принтом ее брюк.
Столь интересное сочетание классической белой рубашки и яркого низа Мелания выбирае не впервые. Не так давно первая леди появилась на мероприятии в Белом доме в этой же рубашке, но в яркой юбке-карандаше от Michael Kors, тоже продемонстрировав свой отличный и смелый вкус.