Другие графини такого не носят: нидерландская аристократка и племянница короля удивляет образами

Элоиза Оранская-Нассау / фото: instagram.com/eloisevanoranje

Реклама

23-летняя Элоиза Оранская-Нассау — нидерландская аристократка и актриса, а также старшая дочь принца Константина Нидерландского и его жены принцессы Лаурентин. Элоиза на данный момент занимает пятое место в порядке наследования нидерландского престола, а также имеет титул графини.

Но такие почести, семья и даже возможность стать королевой никак не влияют на ее стиль — девушка любит моду и пытается через нее самовыражаться, чем очень отличается от других королевских особ. Элоиза выбирает часто довольно смелые наряды, например, может надеть топ с открытой спиной.

Элоиза Оранская-Нассау / фото: instagram.com/eloisevanoranje

Также нидерландская графиня не раз выбирала наряды с декольте или мини. Некоторыми подобными образами она часто делится в своих соцсетях, что тоже редкость для члена королевское семьи.

Реклама

А вот с модой Элоизу связывает ее бизнес — она основательница бренда My Lima Lima, который работает на пользу устойчивой моды — продает винтажную и подержанную одежду, а также аксессуары, которые люди часто жертвуют. Заработанные деньги бренд полностью отдают на благотворительность.

Элоиза Оранская-Нассау / фото: instagram.com/eloisevanoranje

Элоиза ранее объясняла, что My Lima Lima воплощает в себе все, что ею движет: «мода с позитивным влиянием и устойчивое предпринимательство ради лучшего мира».

Элоиза Оранская-Нассау / фото: instagram.com/eloisevanoranje

Элоиза Оранская-Нассау / фото: instagram.com/eloisevanoranje

Кузины девушки, поскольку дочери прявящего короля Нидерландов, обычно появляются на публике в более сдержанных нарядах, а также носят тиары, шляпки и вечерние платья. Элоиза ведет более простую жизни и не обременена королевским протоколом.