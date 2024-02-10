Дружеский выход или свидание: принца Луи Люксембургского запечатлели на публике с бывшей невестой

Похоже, принц Люксембурга Луи и Скарлетт-Лорен Сирг возобновили отношения после расторжения помолвки в 2022 году.

В субботу они посетили концерт в Institut du Monde Arabe и в прессе тут же начали обсуждать возможное воссоединение пары.

37-летний принц Луи и 32-летняя парижский адвокат были сфотографированы на концерте Омара Арфуша в Institut du Monde Arabe в Париже на прошлой неделе.

Они выглядели расслабленными, сидя рядом друг с другом: Луи был одет в темно-синий пиджак и бордовые брюки, а Скарлетт-Лорен выглядела шикарно в твидовом пиджаке поверх черного ансамбля.

Во дворце не подтвердили, что пара возобновила отношения. Возможно, они посетили концерт, как друзья.

#NEW It looks like Prince Louis of Luxembourg and Scarlett-Lauren Sirgue are back together after calling off their engagement in 2022



On Saturday they attended a concert at Institut du Monde Arabe & the media are back to referring her as his partner (as per images descriptions) pic.twitter.com/I8SbxfOCVi — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) February 6, 2024

Напомним, пара должна была пожениться в 2022 году, но расторгла помолвку в феврале того же года.

"Мы решили не продолжать наши романтические отношения, оставаясь при этом глубоко связанными дружбой и нежностью. Вместе размышляя над обязательством, которое мы хотели взять на себя, мы в конечном итоге признали, что наши взгляды слишком сильно различаются", - говорилось тогда в официальном заявлении пары.

Принц Луи Люксембургский и Скарлетт-Лорен Сирг / Фото: Getty Images

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