Дружили и вместе отдыхали: Сара Йоркская и принцесса Диана на горнолыжном курорте

Принцесса Диана с семьей любила проводить зимний отдых на лыжах.
В те годы принцесса Уэльская дружила с Сарой, герцогиней Йоркской, супругой принца Эндрю. Иногда они отдыхали семьями. Сегодня мы вспоминаем некоторые их этих фотографий.
На этом снимке Диана и Сара беседуют во время лыжного отдыха в Клостерсе, в Швейцарии. Обе одеты в лыжные костюмы, без головных уборов и в солнцезащитных очках. Сфотографировали их как раз, когда дамы о чем-то мило болтали на горнолыжном склоне.
А на другом фото принцесса Диана и Сара Йоркская вместе с принцем Эндрю на том же курорте. Сын королевы Елизаветы II в лыжном костюме и забавной шапке с пумпоном.
Напомним, ранее мы показывали больше фото с зимних отпусков принцессы Дианы с сыновьями Уильямом и Гарри.
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