Дружили и вместе отдыхали: Сара Йоркская и принцесса Диана на горнолыжном курорте

В те годы принцесса Уэльская дружила с Сарой, герцогиней Йоркской, супругой принца Эндрю. Иногда они отдыхали семьями. Сегодня мы вспоминаем некоторые их этих фотографий.

Сара Йоркская и принцесса Диана / Фото: Getty Images

На этом снимке Диана и Сара беседуют во время лыжного отдыха в Клостерсе, в Швейцарии. Обе одеты в лыжные костюмы, без головных уборов и в солнцезащитных очках. Сфотографировали их как раз, когда дамы о чем-то мило болтали на горнолыжном склоне.

А на другом фото принцесса Диана и Сара Йоркская вместе с принцем Эндрю на том же курорте. Сын королевы Елизаветы II в лыжном костюме и забавной шапке с пумпоном.

Принцесса Диана, Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали больше фото с зимних отпусков принцессы Дианы с сыновьями Уильямом и Гарри.

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