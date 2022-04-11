Друзья просят любовницу Путина - Алину Кабаеву - уговорить его прекратить войну

Но даже любовница "фюрера" боится с ним встречаться.

Издание Page Six написало, что друзья Алины Кабаевой просят ее поехать в Москву и встретиться с президентом Путиным, чтобы уговорить его прекратить войну в Украине. Просьба, что называется, из "области фантастики".

"Подруги Алины умоляют ее прилететь к Путину и убедить его прекратить войну", - сообщил неизвестный источник изданию. "Кажется, он никого не слушает, но, может быть, послушает ее. Путин окружен охраной, Алина говорит, что не знает, сможет ли добраться до него и снова вернуться к детям", - пишет издание.

Алина Кабаева / Getty Images

У пары, по сообщениям СМИ, четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится. Хотя, согласно источнику, у Кабаевой и ее семьи есть швейцарские паспорта на разные имена и национальности, поэтому скрываться проще. Хотя бывшая олимпийская чемпиона по художественной гимнастике - персона известная и публичная, и то, что до сих пор никто наверняка не знает, где она находится, говорит о ее серьезной охране.

Алина Кабаева / Getty Images

Ранее издание Le News сообщало, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.

Алина Кабаева / Getty Images

Читайте также: