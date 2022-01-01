Дуа Липа надела интересное бикини и сфотографировалась на песке

Певица Дуа Липа опубликовала в блоге фото в очень необычном бикини.

Звезда позирует в салатовом бикини, интересной формы и оранжевых штанах под которыми находятся оранжевые стринги. Липа сделала селфи в зеркале, позировала лежа на песке, а также опубликовала несколько фотографий красивой природы.

Фото были опубликованы артисткой еще вчера, а в подписи она писала:

"Встретимся в 2022-м".

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Напомним, недавно мы показывали вам фото Дуа Липы с мероприятия, которое проходило на Сент-Барте. Певица посещала вечеринку LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock и пришла на пати в полупрозрачном зеленом платье-сетке от Stella McCartney, из-под которого виднелось зеленое нижнее белье.

Дуа Липа / Getty Images

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