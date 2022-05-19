Дукач: забытое украинское украшение

19 мая в Украине традиционно отмечается День вышиванки. На протяжении веков эта одежда была главным украшением и достоянием нашего народа – вышитые рубашки надевали как в обыденной жизни, так и на праздники, носили их как знатные дамы, так и сельские женщины. Однако часто дополнением к вышиванке была особая вещь, которая буквально подтверждала украинство — дукач — металлическое женское нагрудное украшение, которое носили на ленте или ряде ожерелья. Его носили украинки всех слоев, независимо от религиозной конфессии и социального положения.

Слово "дукач" – украинское видоизменение названия западноевропейских золотых монет – дукатов. Именно так когда-то назывались венецианские монеты весом 3,5 г, выпущенные в обращение в 1284 году. В настоящее время считается, что название украинского нашейного украшения появилось из слова, которое входило в надпись на аверсе монеты "Sit tibi Christe datus quem tu Regis iste ducatus" — "Это герцогство, которым ты управляешь, тебе, Христе, посвящается".

Изготовляли украинские дукачи из драгоценных и обычных металлов – золота, серебра или покрывали позолотой. Состоял он часто из нескольких частей – центрального круглого медальона, который дополняли другие детали – бант из такого же металла или кант. Бант был довольно важным элементом, потому что украшался драгоценными камнями, цветным стеклом, бисером, однако в зависимости от региона Украины он был разным, например, на Левобережной Украине и на восточных территориях были распространены массивные, яркие банты, а на Правобережной Украине, на западных и северных ее территориях, они были скромнее или вообще могли отсутствовать.

В качестве медальонов часто использовали монеты, религиозные и даже наградные медали. Также в зависимости от региона из-за различных факторов, которые там существовали, имелись свои стилистические особенности, так, согласно статье в паблике "Украинский дукач", отдельную группу дукачов составляли так называемые волынские, потому что они очень отличаются между собой, одновременно в этом регионе были распространены украшения очень похожи на подольский тип дукачей. Поэтому иногда сложно определить место происхождения дукача. Это объясняется тем, что Волынь – перекресток многих культур. Поэтому, наряду с традиционными украинскими народными формами и методами производства, элементы творчества других народов на волынских дукачах сказались как ни на каких других. В волынских дукачах часто встречаются талеры австро-венгерской императрицы Марии Терезии, талеры Максимилиана Баварского, польские монеты и монеты Российской империи.

На Западной Украине дукачи чаще называли ягнусами, название происходит от польского языка и церковно-славянского слова "ягненок", звучащего как "агнец". Агнецом Божьим в христианстве символически называют Иисуса Христа. Такие дукачи часто были в форме сердца и с изображением ягненка, считавшегося оберегом. Ношение медальонов в форме сердца было заимствованием из Западной Европы и, в частности, от католического Культа сердца. Панагийками назывались дукачи, в которых в качестве медальона использовалась маленькая икона.

В украинской культуре существовали черниговские, веремеевские, рогатые, киевские, лубенские, нежинские, воронежские, курские, волынские дукачи. Эти названия произошли от регионов, где они были распространены или производились, или от особенностей их формы.

Носили дукач не как самостоятельное украшение, а дополняли нитями кораллов. Сначала украшение это было символом статусности, но впоследствии стало оберегом и родственной реликвией, которая передавалась по наследству. Отдельные дукачи были подлинными произведениями ювелирного искусства, на них обжигались родственные гербы, библейские мотивы. Женщины, которые имели в своих коллекциях дукачи, очень ими гордились.

Во время Первой и Второй мировых войн Украина пережила не мало бед. Люди пытались выжить, и золото помогало в этом – монеты из украшений вынимались их владелицами, поэтому лишь единичные экземпляры дукачей в полной комплектации сохранились до наших дней. Во время голодоморов дукачи массово сдавались, переплавлялись и выменивались на пищу.

Однако сегодня все изменилось, и дукачи активно возвращаются в жизнь украинок, и кроме кораллов вместе с вышиванками все чаще можно заметить и это украинское изделие.

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