Два дня подряд в одних и тех же туфлях: новый выход шведской принцессы Виктории

Наследная шведская принцесса Виктория на днях приняла участие в церемонии вручения Стокгольмской молодежной водной премии 2022 года в Norra Latin в Стокгольме.

На дневном мероприятии Ее Высочество появилась в цветочном платье и нежно-голубых лодочках, а на вечернем надела другое платье с принтом и с поясом на талии, которое также сочетала с этими же голубыми лодочками.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Изюминкой этого образа стал голубой маленький клатч и серьги в виде перьев с маленькими голубыми камнями. А легкий макияж на лице и любимая прическа в виде пучка завершали образ.

Кронпринцесса вручила диплом передового опыта во время церемонии Стокгольмской молодежной водной премии 2022 года в Norra Latin в Стокгольме.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что шведская принцесса София посетила вчера музыкальный фестиваль Funkisfestivalen на Стокгольмской набережной в Стокгольме.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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