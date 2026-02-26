Два дня подряд выбирала зеленый: рассматриваем деловые и современные образы королевы Летиции

Королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество выбирает для своих появлений преимущественно деловые и лаконичные образы, в которых удобно и комфортно. Летиция редко носит высокие каблуки, а предпочитает средние каблуки, лоферы или балетки.

Особенно ее гардероб более расслаблен, когда мероприятия менее формальные, ведь тогда королева позволяет себе больше цвета. На этой неделе Ее Величество посетила два мероприятия и оба раза выбирала классические брюки, но не обычных скучных цветов, а яркие.

24 февраля королева Испании Летиция посетила церемонию вручения награды принцессы Жироны Creaempresa 2026, которой отмечали молодых людей с предпринимательской инициативой, которые возглавили или сейчас продвигают оригинальные бизнес-проекты.

Королева надела в тот день джемпер из ультратонкого кашемира с круглым вырезом и клетчатые брюки зеленого цвета от MIRTO. Также Летиция надела черные лоферы Massimo Dutti, а в руке держала сумку от Hugo Boss.

Королева Летиция / © Getty Images

Второе мероприятие королева посетила 25 февраля. Летиция приняла делегацию Испанского совета по вопросам мозга (Consejo Español del Cerebro) во дворце Ла-Сарсуэла в Мадриде и встретилась с испанской олимпийской командой, участвовавшей в зимних Олимпийских играх.

В тот день королева тоже выбрала бренд Hugo Boss, но на этот раз брюки с накладными карманами и белую блузку. Дополнила королева лук аксессуарами черного цвета — ремнем Hugo Boss и сапогами от Massimo Dutti.

Королева Летиция / © Getty Images

Также зеленый цвет королева выбрала, когда встречала президента Португалии во дворце в Испании.