Два дня подряд выбирала зеленый: рассматриваем деловые и современные образы королевы Летиции
Королева Испании — 53-летняя Летиция — одна из самых стильных современных королев.
Ее Величество выбирает для своих появлений преимущественно деловые и лаконичные образы, в которых удобно и комфортно. Летиция редко носит высокие каблуки, а предпочитает средние каблуки, лоферы или балетки.
Особенно ее гардероб более расслаблен, когда мероприятия менее формальные, ведь тогда королева позволяет себе больше цвета. На этой неделе Ее Величество посетила два мероприятия и оба раза выбирала классические брюки, но не обычных скучных цветов, а яркие.
24 февраля королева Испании Летиция посетила церемонию вручения награды принцессы Жироны Creaempresa 2026, которой отмечали молодых людей с предпринимательской инициативой, которые возглавили или сейчас продвигают оригинальные бизнес-проекты.
Королева надела в тот день джемпер из ультратонкого кашемира с круглым вырезом и клетчатые брюки зеленого цвета от MIRTO. Также Летиция надела черные лоферы Massimo Dutti, а в руке держала сумку от Hugo Boss.
Второе мероприятие королева посетила 25 февраля. Летиция приняла делегацию Испанского совета по вопросам мозга (Consejo Español del Cerebro) во дворце Ла-Сарсуэла в Мадриде и встретилась с испанской олимпийской командой, участвовавшей в зимних Олимпийских играх.
В тот день королева тоже выбрала бренд Hugo Boss, но на этот раз брюки с накладными карманами и белую блузку. Дополнила королева лук аксессуарами черного цвета — ремнем Hugo Boss и сапогами от Massimo Dutti.
Также зеленый цвет королева выбрала, когда встречала президента Португалии во дворце в Испании.