Два года до рекорда: когда королева Елизавета II сможет стать самым долгоправящим монархом в мире

Королева Елизавета II недавно отпраздновала 70-летие восшествия на престол и занимает сейчас четвертое место среди самых долгоправящих правителей в мире.

Дольше нее правил король Франции Людовик XIV де Бурбон, который был известен как "король-солнце". Его царствование длилось 72 года и 110 дней, и именно он на сегодня является одним из самых долгоправящих монархов в европейской и мировой истории. На престол Людовик взошел 14 мая 1643 года после смерти отца, за несколько месяцев до своего 5-летия. Незадолго до смерти его отец, который не доверял своей жене и родному брату, распорядился учредить при малолетнем наследнике регентский совет, а все решения должны были приниматься на общем голосовании. До конца своих дней (скончался король 1 сентября 1715 года) Людовик был деятельным. Умер он в окружении придворных, после травмы ноги вследствие падения с лошади на охоте, у него развилась гангрена, а ампутацию он считал неприемлемой для королевского достоинства. После его смерти трон занял его правнук Людовик XV.

Король Людовик XIV в своем коронационном платье / Getty Images

Второе место среди самых долгоправящих занимает король Таиланда Рама IX. Его правление длилось 70 лет и 126 дней, правил он с 9 июня 1946 года по 13 октября 2016 года и взошел на престол в 18 лет после того, как его старший брат Ананта Махидон был найдет застреленным в 1946 году. Коронация монарха состоялась 5 мая 1950 года, он принял имя Рама IX и впоследствии так именовался. Умер он на 89-м году жизни 13 октября 2016 года в госпитале Сирирад, в Бангкоке от почечной недостаточности.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет / Getty Images

Третье место занимает Король Лихтенштейна Иоганн II. Он правил 70 лет и 91 день с 1858-го по 1929 год. При Иоганне II Княжество Лихтенштейн стало независимым государством, это произошло в 1866 году, а еще через два года Лихтенштейн следом за Швейцарией провозгласил себя нейтральным государством. Несмотря на достаточно долгую жизнь – прожил король 88 лет, он никогда не был женат и не оставил после себя потомков. После смерти короля в 1929 году корона перешла его брату Францу.

Король Лихтенштейна Иоганн II / Getty Images

В Великобритании королева Елизавета II уже переплюнула по годам царствования свою прабабушку королеву Викторию (которая правила 63 года и 216 дней).

Королева Виктория / Getty Images

И если Елизавета II доживет до 27 мая 2024 года, она станет самым долгоправящим монархов в мире. Чего мы ей и желаем! А более подробно о самых долгоправящих монархах читайте в нашем материале.

Королева Елизавета II / Associated Press

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