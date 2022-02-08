Два года до рекорда: когда королева Елизавета II сможет стать самым долгоправящим монархом в мире

Королева Елизавета II недавно отпраздновала 70-летие восшествия на престол и занимает сейчас четвертое место среди самых долгоправящих правителей в мире.
Дольше нее правил король Франции Людовик XIV де Бурбон, который был известен как "король-солнце". Его царствование длилось 72 года и 110 дней, и именно он на сегодня является одним из самых долгоправящих монархов в европейской и мировой истории. На престол Людовик взошел 14 мая 1643 года после смерти отца, за несколько месяцев до своего 5-летия. Незадолго до смерти его отец, который не доверял своей жене и родному брату, распорядился учредить при малолетнем наследнике регентский совет, а все решения должны были приниматься на общем голосовании. До конца своих дней (скончался король 1 сентября 1715 года) Людовик был деятельным. Умер он в окружении придворных, после травмы ноги вследствие падения с лошади на охоте, у него развилась гангрена, а ампутацию он считал неприемлемой для королевского достоинства. После его смерти трон занял его правнук Людовик XV.
Второе место среди самых долгоправящих занимает король Таиланда Рама IX. Его правление длилось 70 лет и 126 дней, правил он с 9 июня 1946 года по 13 октября 2016 года и взошел на престол в 18 лет после того, как его старший брат Ананта Махидон был найдет застреленным в 1946 году. Коронация монарха состоялась 5 мая 1950 года, он принял имя Рама IX и впоследствии так именовался. Умер он на 89-м году жизни 13 октября 2016 года в госпитале Сирирад, в Бангкоке от почечной недостаточности.
Третье место занимает Король Лихтенштейна Иоганн II. Он правил 70 лет и 91 день с 1858-го по 1929 год. При Иоганне II Княжество Лихтенштейн стало независимым государством, это произошло в 1866 году, а еще через два года Лихтенштейн следом за Швейцарией провозгласил себя нейтральным государством. Несмотря на достаточно долгую жизнь – прожил король 88 лет, он никогда не был женат и не оставил после себя потомков. После смерти короля в 1929 году корона перешла его брату Францу.
В Великобритании королева Елизавета II уже переплюнула по годам царствования свою прабабушку королеву Викторию (которая правила 63 года и 216 дней).
И если Елизавета II доживет до 27 мая 2024 года, она станет самым долгоправящим монархов в мире. Чего мы ей и желаем! А более подробно о самых долгоправящих монархах читайте в нашем материале.
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