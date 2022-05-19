Четыре года со дня венчания: вспоминаем красивую свадьбу герцогини Меган и принца Гарри

19 мая 2018 года состоялась церемония венчания британского принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл.

Сегодня супруги празднуют уже четвертую годовщину со дня своей свадьбы. За эти четыре года много чего изменилось в их жизни. Предлагаем вспомнить, как проходила их красивая свадьба в Виндзорском замке.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Далеко не все верили в этот союз, но он состоялся. 19 мая 2018 года в 12 часов по лондонскому времени мисс Маркл стала законной супругой младшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы – принца Гарри. К алтарю Меган вел принц Чарльз, так как отец невесты не смог приехать в Лондон на свадьбу дочери из-за проблем со здоровьем. К слову, с тех самых пор Меган не общается с отцом, все попытки наладить общение ни к чему не привели. Со стороны Меган на свадьбы была только ее мама Дориа Редлан. Женщина в незнакомой для себя обстановке среди членов королевской семьи вела себя очень достойно и даже всплакнула.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Церемония венчания прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церковную службу провел настоятель Виндзора, преподобный Дэвид Коннер. А свои супружеские обеты пара произнесла перед архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби (именно он совершал обряд крещения над супругой принца накануне свадьбы, он же крестил и первенца Гарри и Меган – Арчи).

Принц Гарри надел на палец Меган обручальное кольцо из валлийского золота, самого редкого в мире. В этом материале мы затрагивали тему королевских колец и то, почему в королевской семье женщины носят кольца только из валлийского золота.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

После того, как молодожены произнесли клятвы любви в стенах часовни зазвучал традиционный свадебный гимн - Love Divine, All Loves Excelling, написанный Чарльзом Уэсли еще в 18-м веке. Его же многие могли слышать на свадьбе герцогини Кембриджской и принца Уильяма. Кембриджи, напомним, в апреле 2022 года отпраздновали одиннадцатую годовщину со дня своей свадьбы.

К алтарю невеста шла в скромном, но красивом платье от французского Дома моды Givenchy, автором которого стала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.

Клэр Уэйт Келлер / Фото: Associated Press

После окончания церемонии супруги Гарри и Меган вышли к публике, ожидавшей их на территории Виндзорского замка, поцеловались и отправились в карете по улицам Виндзора приветствовать поклонников. Это было очаровательно. Счастливая герцогиня Сассекская много улыбалась.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

После последовал свадебный банкет во Фрогмор Хаус, организованный принцем Чарльзом. На вечерний банкет герцогиня Сассекская отправилась в платье от британского бренда Stella McCartney и светлых туфлях-лодочках на каблуках от Aquazurra. А ее образ сравнили с одним из нарядов принцессы Дианы.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

"Я так горда тем, что была выбрана герцогиней Сассекской для создания этого платья. Это был один из самых волнительных моментов в моей карьере", - говорила дизайнер Стелла Маккартни.

На банкет супруги прибыли в кабриолете Jaguar E-Type Concept Zero, он считается одним из самых красивых кабриолетов в мире.

Через год – 6 мая 2019 года герцогиня Сассекская Меган родила принцу Гарри сына – Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора. Недавно мальчик отпраздновал трехлетие. В начале 2020 года Меган и Гарри заявили, что хотят сложить с себя полномочия членов королевской семьи. И сделали это официально с разрешения королевы Елизаветы II c 1 апреля 2020 года. Сейчас супруги вместе с сыном живут в Лос-Анджелесе. 4 июня 2021 года у пары родилась дочь Лилибет Диана.

Сын Меган и Гарри - Арчи / Фото: Getty Images

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