Два наряда для помолвки: какие платья надела Меган Маркл, чтобы сообщить о свадьбе с Гарри

Завидный британский жених сделал предложение своей возлюбленной - американке Меган Маркл. После сообщения о помолвке, Гарри и его уже невеста вышли к приглашенным фотографам.

Фотосессия состоялась а садах The Sunken Gardens, что на территории Кенсингтонского дворца. В тот день к Меган было особое внимание - поклонники семьи, королевские эксперты и журналисты пристально рассматривали наряд, туфли и обручальное кольцо.

Первый наряд невесты был сдержанным. Мэган надела платье-футляр изумрудного цвета от итальянского бренда P.A.R.O.S.H. У него не было рукавов, а талию украшал небольшой бант из ткани.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Стоимость платья была не очень высокой, ведь составляла в то время 490 долларов. Платье названо сейчас на честь невесты - The Megan Dress. Ее она затем еще не раз надевала.

Платье Меган Маркл \ фото: Meghan Maven

Носила Меган это платье она в сочетании с белым пальто, выполненным на запах, ведь погода в тот день была прохладной. У него был широкий воротник и пояс. Пальто было от бренда Line the Label, дизайнера из Торонто и являлось частью коллекции 2017 года. Согласно People, после того как будущая герцогиня вышла на публику и стал известен бренд ее пальто, сайт Line the Label рухнул буквально через несколько минут. Из-за ажиотажа они тоже решили переименовать пальто в Megan в честь Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Также особое внимание привлекли оригинальные туфли, которые невеста выбрала для фотосессии, ведь на ней была пара туфли на каблуках и со шнуровками от известного бренда Aquazzura. Туфли выглядели немного большими на нее, а также они, к сожалению, испачкались из-за плохой погоды.

Туфли Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ну и конечно же важное место в этом образе заняло кольцо с бриллиантами. Гарри сам придумал дизайн украшения. Он выбрал большой бриллиантовый камень из Ботсваны огранки "кушон", два других камня по бокам были взяты из тиары принцессы Дианы (через год после свадьбы Меган изменила дизайн кольца).

Кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

Однако помимо этого образа был еще один - более роскошный, дорогой и нетипичный для невесты принца. Меган и Гарри устроили фотосессию результаты которой были показаны Кенсингтонских дворцом в Twitter. Снимок был сделан фотографом Алексом Любомирски и на нем пара позирует на территории Фрогмор-хаус.

Принц Гарри и Меган Маркл \ фото: @KensingtonRoyal

На Меган в тогда было роскошное платье черного цвета и с золотой вышивкой созданное британским брендом Ralph and Russo для кутюрной коллекции осень-зима 2016-2017. Точная стоимость платья неизвестна, но сообщалось, что его цена может составлять 75 000 долларов и, судя по всему, оно было доступно для покупки только по индивидуальному заказу. Это драматическое платье Маркл имело длинные рукава и прозрачный верх, юбка же была длинной, со шлейфом и украшена мелкими рюшами.

Ralph and Russo для кутюрной коллекции осень-зима 2016-2017 / Фото: Getty Images

Хоть эти платья и очень активно обсуждались в прессе, столь культовыми и узнаваемыми, как синее платье Кейт Миддлтон, они не стали.

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