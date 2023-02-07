Два новых белых лука королевы Максимы: супруга монарха с семьей все еще в туре

Королева Максима в этом туре демонстрирует очень яркие образы, впрочем, не отстает от нее и ее старшая дочь принцесса Катарина-Амалия. В восьмой день тура Максима и Виллем-Александр прибыли в международный аэропорт принцессы Юлианы и посетили потом пожарную часть Кей-Хилл и медицинский центр SXM на Синт-Мартене.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Ее Величества была в белом льняном костюме от Massimo Dutti с укороченными штанами и удлиненным блейзером. Обута королева была в нюдовые лаковые туфли-лодочки с прозрачными вставками, в руках держала бежевый клатч от Natan Couture, а на голове у нее был цветочный ободок. Из аксессуаров в ушах у королевы были серьги с мелкой россыпью камней, а на блейзере солнцезащитные очки от Chanel.

Также королевская чета посетила обед с правительством. На эту встречу Максима надела шелковый приталенный топ с бантом от любимого бренда Natan Couture, темные широкие брюки со стрелками, обула замшевые синие туфли с открытым носком от Guglielmo Rotta и была в тех же очках от солнца Chanel.

Королева Максима с дочерью Катариной-Амалией / Фото: Getty Images

Этот ее образ красиво дополнялся серьгами-висюльками и брошью с сапфиром и бриллиантами. Также она собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж и свежий маникюр в бордовом оттенке.

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