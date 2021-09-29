Два платья одного дизайнера: битва образов герцогини Кейт на премьерах "бондианы"

Герцогиня Кембриджская на премьерах фильмов о Джеймсе Бонде в 2021 и 2015 годах

Всех впечатлил вчерашний образ герцогини Кембриджской, в котором Кэтрин приехала на премьерный показ фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в лондонский Королевский Альберт-Холл.

39-летняя герцогиня Кейт надела платье от одного из своих любимых дизайнеров Jenny Packham стоимостью более 5 тысяч долларов, дополнив аутфит туфлями от Aquazzura и серьгами Onitaalondon со вставками из необработанного хрусталя (серьги Кейт заказала специально к туру в Пакистан в 2019 году).

Герцогиня Кейти принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Кейт и Уильям посещали показ фильма "007: Спектр" в 2015 году, тогда вместе с ними на показ приезжал и брат Уильяма – принц Гарри, который еще не был женат и даже не был знаком со своей будущей женой Меган Маркл.

Герцогиня Кэтрин, принцы Уильям и Гарри на премьере "Спектра" в Лондоне в 2015 году / Getty Images

Премьера "Спектра" тогда также прошла в Королевском Альберт-Холле. На Кэтрин в тот вечер было небесно-голубое платье тоже от Jenny Packham с прозрачными рукавами и струящимся подолом. Наряд Кейт дополнила босоножками на платформе и каблуках и миниатюрным клатчем, а ее осиную талию подчеркивал серебристый пояс.

Герцогиня Кембриджская на премьере "Спектра" в 2015 году / Getty Images

Между этими двумя выходами герцогини Кембриджской прошло шесть лет, а Кейт почти не изменилась. Разве что выходы ее стали более яркими и изысканными.

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Кейт и Уильям на показе фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (11 фото)

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