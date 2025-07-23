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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Два сердца в бриллиантах: как выглядит новое украшение королевы Камиллы, которое является предполагаемым подарком от Чарльза

Недавно Ее Величество королева Камилла отпраздновала 78-летие.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Вчера во время визита Камиллы и ее супруга короля Чарльза III на конный завод National Stud в Ньюмаркете, что в восточной Англии, мы обратили внимание, что на шее у Ее Величества появилось новое украшение.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Это золотая цепочка с круглым синим кулоном на котором бриллиантами выложено два сердца. Предполагается, что это и был подарок короля Чарльза на день рождения Камилле, ведь он так любит дарить ей различные ювелирные украшения.

Новое украшение королевы Камиллы / © Getty Images

Новое украшение королевы Камиллы / © Getty Images

Королева носила новую подвеску со своей любимой пластинчатой из золота с рубином в центре (камень ее месяца рождения — июля) и инициалами ее внуков: Лола, Фредди, Элиза, Луи и Гас.

Обычно королева носит эту подвеску в сочетании с Kiki McDonough так как она не менее дорога ее сердцу, а еще отлично гармонирует с голубым топазом.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам другие любимые украшения супруги короля Чарльза.

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