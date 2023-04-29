Две Елизаветы и Кейт: три королевские свадьбы в Вестминстерском аббатстве

29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве состоялась свадьба внука королевы Елизаветы II – принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Вспоминаем сегодня еще две королевские свадьбы, прошедшие в этом знаковом для британской королевской семьи месте.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Свадьба Кейт и Уильяма считается одной из самых дорогих в британской королевской семье, на нее было потрачено около 34 миллиона долларов. Большая часть бюджета ушла на платье от дизайнера Модного дома Alexander McQueen – Сары Бертон.

Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

Наряд невесты, который был поразительно похож на платье бельгийской принцессы Изабеллы, стоил 434 тысячи долларов. На что не пришлось тратиться, так это на украшения: тиару Cartier Halo Кэтрин одолжила королева Елизавета II.

Тиара Cartier Halo / Фото: Associated Press

У этой тиары интересная история: ее принцесса Елизавета получила в качестве подарка на свое 18-летие от родителей. Правда, сама носила ее редко, все чаще одалживала ее своей младшей сестре принцессе Маргарет. В этой тиаре Маргарет появилась на коронации Елизаветы II в 1953 году.

Принц Чарльз с принцессой Маргарет и королевой-матерью Елизаветой присутствуют на коронации королевы Елизаветы II в 1953 году / Фото: Getty Images

Тиару принц Альберт (будущий король Георг VI) приобрел в 1936 году для своей супруги Елизаветы Боуз-Лайон, украшения создали ювелиры Дома Cartier. В тиаре 739 бриллиантов и 149 алмазов. Каждый из 888 камней невероятно сверкает над головой обладательницы диадемы. Также Кэтрин надела на свадьбу бриллиантовые серьги в виде стилизованных дубовых листов – символа фамильного герба Миддлтонов. Именно родители подарили Кейт это украшение на свадьбу, его стоимость составляла 17 тысяч евро.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Также читайте Не только Меган: Кейт Миддлтон повторила свадебный образ бельгийской принцессы

Венчание пары, как мы уже писали выше, прошло в Вестминстерском аббатстве, на свадьбу было приглашено 1900 человек, среди которых были близкие друзья, знаменитости, королевские особы и политики. Королева Елизавета II молодой чете пожаловала титул герцога и герцогини Кембриджских.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа тоже прошла в Вестминстерском аббатстве. Но только не весной, а осенью. Они венчались 20 ноября 1947 года.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Фото: Associated Press

История любви этой пары удивительная, они прожили в браке 73 года и 5 месяцев. Филипп скончался в 2021 года, а Елизавета в сентябре 2022-го.

Родители принцессы не были в восторге от кандидатуры Филиппа на роль супруга для своей старшей дочери и главной наследницы британского трона. Но принцесса Елизавета была очень упряма, и ей удалось получить разрешение отца-короля на брак. Перед свадьбой принц Филипп принял англиканство и отказался от титулов "принц Греческий" и "принц Датский". Став мужем Елизаветы, он обрел титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского, дарованные ему королем Георгом VI.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Фото: Associated Press

Принцесса Елизавета шла под венец в платье цвета слоновой кости с кружевной вуалью и длинным шлейфом.

Свадебное платье принцессы Елизаветы в Букингемском дворце, 2007 год / Фото: Associated Press

Сшил платье придворный портной Норман Харнелл. В день свадьбы голову Елизаветы II также украшала бриллиантовая тиара Fringe, зубцы которой напоминают бахрому, принадлежавшая ее матери, королеве Елизавете.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Фото: Associated Press

Также читайте Они носят бриллианты: рассматриваем помолвочные кольца британских королевских невест

Изготовлено украшение было в 1919 году и принадлежало бабушке принцессы королеве Марии. В 1936 году королева Мария подарила тиару невестке. Принцесса Елизавета взяла тиару на свою свадьбу на прокат и сломала ее верхушку перед самым торжеством. Матери принцессы пришлось срочно искать ювелира, который бы смог быстро отремонтировать украшение и спасти ситуацию.

Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт

Свадьба родителей принцесс Елизаветы и Маргарет состоялась тоже в апреле. Они обвенчались 26 апреля 1923 года в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт / Фото: Associated Press

Елизавета Боуз-Лайон предстала у алтаря в прямом подвенечном платье по моде 20-х годов и без тиары. Голову девушки украшала лишь кружевная вуаль Марии Текской, матери ее будущего супруга, и тонкий венок, сплетенный из мирта. Тиару "Стратморские розы" Елизавета получила в подарок от своего отца графа Стратмора и надела украшение на голову для свадебного снимка.

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Елизавета стала первой, кто по пути в аббатство возложил букет на могилу неизвестного солдата. Она сделала это в память о брате Фергюсе. Таким образом была положена традиция, согласно которой королевские невесты возлагают букет на могилу неизвестного солдата, но делают это на следующий день после церемонии и всех официальных фотографий.

Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт / Фото: Getty Images

Читайте также: