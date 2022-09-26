Две королевы и языковая премия: эффектный выход Сони и Маргрете II

Уже 12 лет Ассоциация Северных Стран ежегодно присуждает языковую премию. Ее вручают человеку, учреждению, или организации, которые внесли свой вклад в улучшение понимания скандинавских языков. Королеве Маргрете II / Фото: Getty Images В этом году награду получила Маргрете II. Сегодня, 26 сентября, в Осло состоялось вручение премии.



Вручала премию королева Норвегии Соня.

Обе королевы выглядели на мероприятии очень эффектно. Маргрете надела лавандовый костюм, состоящий из платья и жакета и дополнила его массивным золотым кулоном с камнями в цвет наряда.

Королеве Маргрете II / Фото: Getty Images

А королева Соня надела бирюзовый костюм, поверх которого накинула платок с принтом.

Королева Норвегии Соня / Фото: Getty Images

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