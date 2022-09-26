Две королевы и языковая премия: эффектный выход Сони и Маргрете II

Сегодня королева Норвегии Соня вручила королеве Маргрете II языковую премию.
Уже 12 лет Ассоциация Северных Стран ежегодно присуждает языковую премию. Ее вручают человеку, учреждению, или организации, которые внесли свой вклад в улучшение понимания скандинавских языков.
В этом году награду получила Маргрете II. Сегодня, 26 сентября, в Осло состоялось вручение премии.
Вручала премию королева Норвегии Соня.
Обе королевы выглядели на мероприятии очень эффектно. Маргрете надела лавандовый костюм, состоящий из платья и жакета и дополнила его массивным золотым кулоном с камнями в цвет наряда.
А королева Соня надела бирюзовый костюм, поверх которого накинула платок с принтом.
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