Две красавицы: королева Рания в золотом костюме, Шейха Моза в романтической блузке с рюшами

Две красавицы: королева Рания в золотом костюме, Шейха Моза в романтической блузке с рюшами

Королева Рания и Шейха Моза встретились в Катаре.

Король Иордании Абдалла II с супругой королевой Ранией посетили с официальным визитом Катар. Там их встретил эмир Катара - Тамим бин Хамад Аль Тани.

Рания опубликовала их совместный снимок в Instagram.

"Огромная благодарность Его Высочеству шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани, его любезной семье и народу Катара за прекрасный прием и сердечное гостеприимство", - подписала она снимок.

Королева также встретилась со второй из трех жен третьего эмира Катара, политическим и общественным деятелем - Шейхой Мозой бинт Насер.

В этот день Рания продемонстрировала стильный образ в золотом костюме, подчеркнув осиную талию таким же поясом. Шею она украсила галстуком-бантом из такой же ткани, как наряд. Аутфит Ее Величества дополнила красивая укладка с локонами и макияж с акцентом на глазах.

Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед тоже выглядела прекрасно. Она была одета в белую блузку с белым кружевом и в синюю полоску, которую сочетала с черной юбкой макси с высокой талией и черными туфлями. На голове у нее был черный головной убор. Шейха тоже сделала акцент в макияже на глазах. Уши она украсила элегантными серьгами.

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Стиль королевы Рании (18 фото)

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