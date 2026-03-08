- Дата публикации
Две любимые сумки для весеннего сезона королевы Летиции
Королева Испании Летиция обожает сумки бренда Carolina Herrera.
Для весенних выходов Ее Величество часто выбирает мини- сумку Carolina Herrera Mini Doma Insignia Satchel Bag (стоимостью 1500 долларов). Бренд утвержадет, что эта универсальная сумка нюдового цвета подойдет практически к любому образу и может стать универсальным элементом гардероба.
У королевы Летиции также есть еще одна любимая всесезонная сумка от Carolina Herrera, но только черного цвета. Ее королева Испании берет с собой на различные мероприятия чаще всего, и она точно является любимицей в королевском гардеробе.
