Общество
77
1 мин

Две любимые сумки для весеннего сезона королевы Летиции

Королева Испании Летиция обожает сумки бренда Carolina Herrera.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Для весенних выходов Ее Величество часто выбирает мини- сумку Carolina Herrera Mini Doma Insignia Satchel Bag (стоимостью 1500 долларов). Бренд утвержадет, что эта универсальная сумка нюдового цвета подойдет практически к любому образу и может стать универсальным элементом гардероба.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

У королевы Летиции также есть еще одна любимая всесезонная сумка от Carolina Herrera, но только черного цвета. Ее королева Испании берет с собой на различные мероприятия чаще всего, и она точно является любимицей в королевском гардеробе.

Любимая сумка королевы Летиции / © Getty Images

Любимая сумка королевы Летиции / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

77
