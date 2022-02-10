Две помолвки принца Чарльза: вспоминаем, чем отличались кольца принцессы Дианы и герцогини Камиллы

Обеим женщинам принц Уэльский делал предложение в феврале, но в разные годы, разумеется.

Принц Уэльский был помолвлен и женат дважды. Первый раз о помолвке Чарльза и леди Дианы было объявлено 24 февраля 1981 года. И помолвочное кольцо принцессы Дианы до сих пор является одним из самых узнаваемых украшений в мире. Оно украшено 12-каратным цейлонским сапфиром, окруженным 14 бриллиантами.

Принцесса Диана / Getty Images

Когда Диана выбрала это кольцо, королевская семья была немного в недоумении, не понимая, почему ее выбор пал не на семейною реликвию, а на кольцо из ювелирного каталога Garrard. Ведь это означало, что купить такое же мог любой желающий, имеющий деньги (его стоимость составляла 47 тысяч фунтов стерлингов).

Принцесса Диана и принц Чарльз в день помолвки / Associated Press

В 1985 году в ответ на то, почему она не думала, что когда-либо станет королевой, Диана заявила: "Я делаю все по-другому, потому что я не следую своду правил, потому что я руководствуюсь сердцем, а не головой", - пишет express.co.uk. Однако ее обручальное кольцо не было лишено королевской связи: считается, что кольцо было вдохновлено брошью принца Альберта, его свадебным подарком королеве Виктории в 1840 году. Кстати, именно 10 февраля 1840 года состоялась свадьба королевы Виктории и принца Альберта.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Сейчас оценочная стоимость кольца составляет 300 000 фунтов стерлингов. Роскошное кольцо Дианы не спасло их брак с Чарльзом. Они развелись в 1996 году. Сейчас это кольцо носит супруга старшего сына пары принца Уильяма – Кэтрин, герцогиня Кембриджская.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

10 февраля 2005 года принц Чарльз объявил о второй помолвке со своей давней любовницей Камиллой Паркер-Боулз. В этот раз принц выбрал пятикаратный бриллиант изумрудной огранки, окруженный тремя бриллиантовыми багетами, подаренными королеве-матери в 1929 году. Королева-мать Елизавета впервые была замечена с этой королевской драгоценностью в 1980-х годах после того, как получила ее от своего мужа короля Георга VI. Кольцо Камиллы оценивается примерно в 212 000 фунтов стерлингов.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

В день помолвки они устроили банкет в Виндзорском замке. В тот вечер Камилла блистала перед камерами фотографов в розовом вечернем платье в пол с V-образным вырезом на декольте. На шее у нее было жемчужное колье из трех нитей, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с большим бриллиантом, подаренное Чарльзом. На тот момент ей было 58 лет, а принцу Чарльзу – 57. У обоих было по двое взрослых детей.

Герцогиня Корнуольская Камилла и принц Чарльз в день помолвки / Getty Images

9 апреля 2005 года Чарльз и Камилла поженились. Церемония бракосочетания совершалась в гражданском, а не церковном порядке — впервые в истории британской королевской семьи.

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