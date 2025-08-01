Две помолвки, рождение ребенка и много спорта: главные королевские события недели

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Принц Уильям с дочерью Шарлоттой на футболе

Принц Уэльский Уильям и принцесса Шарлотта посетили футбольный матч женской сборной на Евро-2025 в Швейцарии.

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / © instagram.com/princeandprincessofwales

Отец и дочь приехали поддержать сборную Англии и «львицы» одержали победу над сборной Испании. Испанскую команду, кстати, приезжали поддержать сестры — принцесса Леонор и инфанта София.

Зара и Майк Тиндалл на регби

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Британцы были активными на спортивных мероприятиях на этой неделе. Зара Тиндалл и ее муж Майк находятся в отпуске в Австралии, где побывали на стадионе, приехав поболеть за команду «Британских и ирландских львов». Снимком в своем Instagram поделился Майк Тиндалл.

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Британские и ирландские львы — это регбийная сборная, которая состоит из игроков, представляющих Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию.

Хью и Оливия Гросвеноры стали родителями

Хью и Оливия Гросвеноры / © Getty Images

7-й герцог Вестминстерский Хью и его супруга Оливия Гросвенор впервые стали родителями. 27 июля, в Лондоне Оливия родила девочку, которой дали необычное имя Козима Флоренс Гросвенор.

Хью Гросвенор — хороший друг принца Уильяма и крестный отец принца Джорджа (старшего сына Уильяма) и принца Арчи (сына принца Гарри).

Принцесса Беатрис появилась на улицах Лондона с семьей

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо и детьми в Лондоне / © Getty Images

Принцесса Беатрис, ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци и их дети — Сиенна, Афина и Кристофер присоединились к фанатам, которые выстроились возле торгового центра в Лондоне в ожидании автобуса с женской сборной Англии по футболу, которая вернулась с победой из Швейцарии. А мы и не знали, что принцесса Йоркская является футбольной болельщицей.

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Племянница принцессы Дианы объявила о помолвке

Ченнинг Миллерд и леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леди Элиза Спенсер обручилась со своим бойфрендом Ченнингом Миллердом, с которым встречается уже 9 лет. Мужчина сделал ей предложение во время их летнего отпуска в Греции, став на одно колено и подарив кольцо с бриллиантом грушевидной формы. Леди Элиза сказала «да».

Сын принцессы Анны женится

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

И буквально сегодня стало известно, что 47-летний Питер Филлипс — сын принцессы Анны и внук королевы Елизаветы II — решил во второй раз жениться. Его будущей супругой станет медсестра Харриет Сперлинг, с которой Питер уже много раз появлялся в светском обществе, особенно этим летом. Дату свадьбы пока что не назначили.