Две трогательные вещи: стало известно, что взяла с собой королева Елизавета II в день прощания с мужем Филиппом

Завтра, 9 апреля, исполнится год со дня смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Уже известно, что его супруга королева Елизавета II решила провести этот день в тишине в Виндзорском замке, который стал ее постоянной резиденцией и был последним пристанищем для принца Филиппа.
На прошлой неделе монарх вместе с другими родственниками посетила службу памяти по герцогу Эдинбургскому. Как и в день похорон Филиппа 17 апреля, так и в день панихида, королева Елизавета II взяла с собой в сумку от бренда Launer два предмета, который напоминали ей об их счастливой семейной жизни.
Инсайдеры рассказали, что среди этих предметов была фотография Филиппа и Елизаветы, сделанная во время их жизни на Мальте, которая занимала особое место в их сердцах. Принцесса Елизавета и принц Филипп жили на Мальте в период с 1949 по 1951 года, принц тогда служил в Королевском военно-морском флоте и был командирован на Мальту. Этот период Елизавета называла одним из самых счастливых в ее жизни, поскольку она могла жить обычной жизнью почти обычных людей.
Второй вещью в сумочке монарха, по сведениям Daily Mail был белый носовой платок, созданный его портным из Kent & Haste на Сэвил-Роу. Этот платок супруг королевы носил в нагрудном кармане своего пиджака.
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