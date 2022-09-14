Двенадцать врачей Путина: стали известны подробности поездки диктатора во Владивосток

Сведения о состоянии здоровья Путина поступают самые противоречивые. Нам, конечно, хочется верить в лучшее, а именно в то, что диктатор смертельно болен, и последнее время этим надеждам находятся некоторые подтверждения.

Российские оппозиционные каналы предрекают Путину скорую смерть, пестрят диагнозами и подробностями течения многих болезней. И, хотя директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая на Форуме по безопасности Аспена в Колорадо, усомнился в том, что президент РФ Владимир Путин действительно серьезно болен, заявив, что диктатор выглядит "слишком здоровым", все прогрессивное человечество надежды на смертельную болезнь все же не теряет.

И повод для оптимизма у нас все же есть. Как сообщает русская служба BBC, на Восточном экономическом форуме, который проходил 6 и 7 сентября, за здоровьем Путина следили 12 медиков кремлевской Центральной клинической больницы.

Такого количества врачей в прежние годы в окружении диктатора не было. Медики прилетели из Москвы во Владивосток за 10 дней до президента и сидели на карантине в гостинице на острове Русский, где проходил форум.



Медики каждый год вылетают во Владивосток за неделю до прибытия Путина на форум, это стандартная процедура, которую можно отследить в опубликованных госконтрактах. Согласно этим сведениям, количество врачей, сопровождающих поездку Путина в этом году, резко возросло. В 2021 году Путина сопровождали на форум всего два врача, в 2019 и 2018 годах - восемь. В этом году было оплачено проживание 12 медиков.

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