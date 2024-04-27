Дворец Дании показал официальный портрет короля и королевы: какие украшения выбрала для снимка Мэри

Для портрета Ее Величество впервые надела набор с изумрудами и бриллиантами.

Поскольку 14 января этого года в Дании сменился монарх - Маргрете II отреклась от престола в пользу сына - королевский дворец выпустил новые снимки монарха и его супруги - короля Фредерика Х и королевы Мэри.

Теперь это официальный портрет супругов и его можно будет увидеть в государственных учреждениях страны, в том числе в посольствах и консульствах Дании по всему миру. Праздничный портрет был сделан фотографом Стин Эвальдом в Зеленой комнате дворца Кристиансборг.

На снимке король запечатлен в парадной форме военно-морских сил, поскольку после престолонаследования ему присвоили звание адмирала, поэтому парадная форма снабжена четырьмя звездами на погонах. На шее король носит Большой Командорский крест, который является высшим званием Ордена Даннеброга.

Мэри же привлекает особое внимание на этом снимке, поскольку надела очаровательное платье своего любимого бренда Birgit Hallstein Couture из зеленого бархата и кружева. Также королева, которая обычно носит на различные государственные мероприятия свою личную тиару - подарок семьи, на этом портрете впервые появилась в драгоценностях короны - парюре с бриллиантами и изумрудами. Набор состоял из тиары, колье, серег. Изумрудный комплект - один из четырех комплектов украшений или гарнитуров, находящихся в распоряжении королевы Дании и обычно выставленных в замке Русенборг.

Набор был разработан ювелиром К.М. Вейсхауптом и стал подарком Кристиана VIII королеве Каролине Амалии, вероятно, на годовщину их серебряной свадьбы 22 мая 1840 года. Изумруды и бриллианты набора представляют собой частично повторно использованные предметы из ювелирной коллекции супруги короля Кристиана VI - королевы Софии Магдалины.

Драгоценности датской короны - единственные в мире, которые одновременно выставляются как музейные экспонаты и в то же время носятся королевой страны. После фотосессии драгоценности вернули на выставку.

Читайте также:

Кронпринцесса Мэри - новая королева Дании (20 фото)