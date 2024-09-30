Дворец кронпринца Хокона и его жены Метте-Марит ограбили на вечеринке сына принцессы - Мариуса Хойби

По данным норвежского новостного издания Se og Hør, ограбление произошло после того, как сын принцессы Метте-Марит Мариус Хойби устроил вечеринку во дворце.

В сообщении говрится, что из дворца были украдены личные вещи, как имеющие высокую коронную ценность, так и личную ценность для королевской семьи - столовые приборы, которые воры, как сообщается, пытались продать через аукционный дом.

Усадьба Скаугум - официальная резиденция кронпринца Норвегии Хокона и его жены кронпринцессы Метте-Марит. Поместье находится в коммуне Аскер, в 19 км к юго-западу от Осло, у подножия горы Скаугумсосен.

Мариус Хойби и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

Новость появилась всего через несколько недель после ареста 27-летнего сына принцессы в августе, за которым последовал второй арест в начале этого месяца. Мариус впервые был задержан полицией после нападения на 20-летнюю девушку, с которой он состоял в отношениях. Инцидент произошел в ее квартире. После парень выпустил несколько заявлений и признал свою вину, а также сообщил, что ему необходима психологическая помощь.

Мариус Борг Хойби - сын кронпринцессы Метте-Марит / Фото: Getty Images

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