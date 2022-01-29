Дворец Монако рассказал новости о здоровье княгини Шарлин

Княжеский дворец Монако поделился обновленной информацией о состоянии здоровья княгини Шарлин.

В недавнем заявлении дворца говорилось, что выздоровление супруги Альбера II продолжается, королевская особа поправляется, но ей все равно необходимо еще несколько недель пребывать в клинике и проходить терапию.

На этой неделе члены королевской семьи Монако отмечали День святой Девоты, ежегодный праздник в честь своего святого покровителя монакской княжеской семьи. Княгиня Шарлин не участвовала в торжествах, поскольку находится не в Монако, а князь Альбер II присутствовал с их двумя детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой. Тогда же дворец сделал заявление:

Князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой на праздновании Дня святой Девоты / Getty Images

"Выздоровление Ее Светлости принцессы Шарлин в настоящее время продолжается удовлетворительным и очень обнадеживающим образом. Выздоровление Шарлин и лечение зубов по-прежнему займет несколько недель", - говорится в нем. "И в результате она, к сожалению, не сможет присутствовать на праздновании Святой Девоты в этом году. Вместе со своим мужем, Его Светлостью принцем Альбером II, она разделяет свое сердце со всеми монегасками и жителями по случаю этих торжеств. Как только ее здоровье позволит, принцесса с радостью снова разделит с ними моменты веселья", - говорится в заявлении.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

В ноябре князь Альбер II сообщил журналу People, что его супруга проходит курс лечения за пределами Монако после глубокого истощения, как эмоционального, так и физического.

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