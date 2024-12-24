Дворец Монако сверкает огнями: как украсили к Рождеству дом князя Альбера II и княгини Шарлин

Монакский дворец поделился в Instagram красочным фото и опубликовал поздравление с наступающим Рождеством.
На видео показана красиво украшенная высокая елка в замке, а также другое убранство комнат дворца.
"Счастливого Рождества. В этот праздничный сезон примите наши самые теплые пожелания веселого Рождества и счастливого и процветающего Нового 2025 года", - говорится в подписи. Автором этого ролика стал Микаэль Алези.
Ранее, напомним, князь Альбер II и княгиня Шарлин представили свою рождественскую открытку, на которой были запечатлены вместе с детьми.
Также мы собрали для вас все рождественские открытки 2024 года королевских семей.
Читайте также:
- Принц Жак и принцесса Габриэлла: интересные факты о наследнике монакского трона и его сестре
- Family look: монакская княжеская семья вышла в свет в похожих аутфитах
- Впервые на публике: княгиню Шарлин поддержал на мероприятии ее брат