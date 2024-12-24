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Дворец Монако сверкает огнями: как украсили к Рождеству дом князя Альбера II и княгини Шарлин

Дворец Монако сверкает огнями: как украсили к Рождеству дом князя Альбера II и княгини Шарлин

Княжеский дворец Монако / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Монакский дворец поделился в Instagram красочным фото и опубликовал поздравление с наступающим Рождеством.

На видео показана красиво украшенная высокая елка в замке, а также другое убранство комнат дворца.

"Счастливого Рождества. В этот праздничный сезон примите наши самые теплые пожелания веселого Рождества и счастливого и процветающего Нового 2025 года", - говорится в подписи. Автором этого ролика стал Микаэль Алези.

Ранее, напомним, князь Альбер II и княгиня Шарлин представили свою рождественскую открытку, на которой были запечатлены вместе с детьми.

Рождественская открытка княжеской четы Монако, фото: www.facebook.com/palaismonaco / ©
Рождественская открытка княжеской четы Монако, фото: www.facebook.com/palaismonaco

Также мы собрали для вас все рождественские открытки 2024 года королевских семей.

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