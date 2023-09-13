Дворец поделился фото: княгиня Шарлин и князь Альбер отвели детей в школу

Супруги, которые не живут вместе, исполнили свой родительский долг и отправили двоих детей на учебу.

У близнецов принца Жака и принцессы Габриэллы, которым по восемь лет, начался учебный год. Князь Альбер II и его супруга княгиня Шарлин, которая не так давно съехала со дворца и живет отдельно от семьи, вместе отвели своих детей в школу.

Фотографиями поделились на своей официальной странице в Facebook.

"Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла начали свой первый день в школе этим утром", - сообщается в подписи под фотографиями королевского фотографа Эрика Матона.

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Чтобы отвести детей в школу Шарлин надела черный топ с V-образным вырезом на декольте и брюки-кльош в гороховый принт, а также обула босоножки на высокой платформе. Альбер II был в темном пиджаке и светлой рубашке и надел серые брюки. Дети княжеской пары были в красных школьных футболках-поло и в джинсах, и оба обуты в кроссовки.

На выходных, напомним, Шарлин и Альбер посещали чемпионат с регби во Франции. Княгиню запечатлели, когда она улыбалась и выглядела весьма счастливой.

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