Дворец поделился фото: принцесса Ингрид Александра начала военную подготовку

Норвежская наследная принцесса начала обучение военной подготовке, а королевский дворец поделился первыми снимками.

Принцесса Ингрид Александра – старшая дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит пройдет свою первую службу в инженерном батальоне бригады "Норд" и сейчас приступает к профессиональной подготовке.

"Принцесса является солдатом-инженером и занимает служебную должность наводчика на машине CV90 STING. Вместе с остальными сотрудниками компании она продлила первоначальный срок обслуживания до 15 месяцев", - говорится в заявлении норвежского королевского дворца.

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Проходить военную подготовку – нормальная практика для королевских особ. Ее проходили бельгийская наследница трона – принцесса Елизавета, принцесса Испании Леонор, а теперь очередь дошла и до наследница норвежского трона.

Принцесса Ингрид Александра / Фото: Getty Images

О том, кто такая принцесса Ингрид Александра мы рассказывали ранее в материале.

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