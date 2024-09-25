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Дворец поделился новостями: принцесса Уэльская посетила рабочее мероприятие в Виндзоре

Дворец поделился новостями: принцесса Уэльская посетила рабочее мероприятие в Виндзоре

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская провела еще одну встречу в Виндзорском замке.

Кейт Миддлтон провела очередную встречу с официальными лицами дворца в рамках своего постепенного возвращения к исполнению королевских обязанностей.

42-летняя принцесса Уэльская созвала собрание, чтобы обсудить свой ежегодный рождественский концерт "Вместе на Рождество", который обычно проводится в Вестминстерском аббатстве в начале декабря.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Эта встреча знаменует собой второе официальное появление Кейт на работе с тех пор, как она объявила о завершении курса химиотерапии в видеообращении 9 сентября. Тогда она намекнула на возможность проведения концерта, и теперь, похоже, эти планы воплощаются в жизнь.

Принцесса Кейт / © Getty Images
Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, какое ближайшее мероприятие принцесса Уэльская планирует посетить и, когда мы увидим ее на публике.

А также писали, что принцесса Кейт приняла участие в первом мероприятии после окончания химиотерапии. 

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