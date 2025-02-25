Дворец поделился видео: королева Сильвия и ее муж король посетили службу в честь Украины

Король и королева Швеции посетили вчера, 24 февраля, специальную службу в честь третьей годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

В Instagram шведской королевской семьи опубликовали видео со службы во время которой украинские дети исполнили песню про Украину. Королева Сильвия и король Карл Густав были также запечатлены в этом видео.

В феврале 2024 года шведская королевская семья полным составом собралась на молитву мира за Украину в Королевской часовне Стокгольмского королевского дворца. В этом году присутствовали только король и королева.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как британская королевская семья поддерживает Украину.

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