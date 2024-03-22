Дворец рассказал детали: куда пропала принцесса Уэльская

Но даже находясь на больничном Кейт Миддлтон продолжала работать. Кенсингтонский дворец подтвердил, что она работала из дома над своим проектом "Формирование нас", основной целью которого является привлечь внимание к критической важности раннего детства и тому, как оно формирует взрослых, которыми мы становимся.

Центр раннего детства Королевского фонда Кейт участвовал в финансировании испытаний инструмента для наблюдения за младенцами, который будет использоваться патронажными сестрами для улучшения способности выявлять признаки социального и эмоционального развития у маленьких детей.

А когда принцесса Уэльская посещала Данию, она своими глазами увидела, как работает этот инструмент на практике. Теперь же Кэтрин инвестирует в четырехмесячное испытание такого инструмента в Великобритании, а результатами дворец обещает поделиться. Этим всем Кейт занималась пока находится на больничном после операции на брюшной полости.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Кейт и Уильяма вместе сфотографировали около фермерского магазина в Виндзоре. Теперь предполагается, что принцесса может присутствовать на пасхальной воскресной службе 31 марта вместе со своей семьей. Но, ее официальные королевские обязанности, скорее всего, возобновятся после 17 апреля.

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