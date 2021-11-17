Дворец сделал заявление: княгиня Шарлин пока не будет посещать официальные мероприятия

Княжеский дворец Монако официально подтвердил, что княгиня Шарлин не будет присутствовать на праздновании Национального дня вместе с мужем Альбером II в пятницу, 19 ноября.

Дворец сообщает, что княгиня остается во дворце, где отдыхает, поскольку необходимо время для того, чтобы вернуться к общественной жизни после перенесенных операций, которые ей сделали в Южной Африке. У Шарлин были осложнения после инфекции лор-органов.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на праздновании Национального дня в 2020 году / Associated Press

В заявлении говорится: "Их Светлости оба решили, что период спокойствия и отдыха необходим для обеспечения наилучшего восстановления здоровья принцессы Шарлин. В течение последних нескольких месяцев в борьбе с плохим здоровьем принцесса в настоящее время выздоравливает и продолжит это делать в ближайшие недели, что дает ей время оправиться от состояния глубокой общей усталости. Для защиты комфорта и уединения необходимо до ее выздоровления местонахождение принцессы останется строго конфиденциальным", - пишет Hello!.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на праздновании Национального дня в 2019 году / Associated Press

Далее в нем говорится: "Из-за сложившейся ситуации княжеская чета с сожалением сообщает, что принцесса Шарлин не сможет присутствовать на праздновании Национального праздника в этом году вместе со своей семьей и народом Монако. Как только ее здоровье позволит, принцесса с нетерпением ждет возможности снова выполнить свои княжеские обязанности. Во время этого временного периода отдыха княжеская пара любезно просит, чтобы их личная жизнь и семейное окружение уважали. Информация о здоровье принцессы будет сообщена в должное время, перед рождественскими праздниками".

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на праздновании Национального дня в 2018 году / Associated Press

Ранее, напомним, появились слухи, что Шарлин съехала из дворца. Но ее родственница их опровергла. В Монако Шарлин вернулась в начале прошлой недели.

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