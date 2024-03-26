Дворец сообщил, присоединится ли король Чарльз к королеве Камилле на пасхальной службе

Служба в часовне Святого Георгия в Виндзоре состоится на Пасху, которую в Великобритании будут праздновать 31 марта.

Это будет первое крупное мероприятие, которое посетит король Чарльз III с тех пор, как в начале февраля ему поставили диагноз рака, и сигнализирует о том, что его врачи считают, что он достаточно здоров, чтобы находиться среди большего количества людей, несмотря на продолжающееся лечение.

Король Чарльз на пасхальной службе в 2023 году / Фото: Associated Press

По традиции пасхальное утреннее богослужение состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Также известно, что в этом году на службе будет присутствовать меньше людей, так как королю все еще не рекомендуется присутствовать на слишком массовых публичных мероприятиях.

Король Чарльз и королева Камилла на пасхальной службе в 2023 году / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские на службе не появятся. Принцесса Уэльская проходит лечение от рака, поэтому пока что не будет исполнять свои королевские обязанности. Пасхальные каникулы Кейт и Уильям с детьми проведут в своем особняке Анмер-холл в Норфолке.

Принц и принцесса Уэльские с семьей на Пасху в 2023 году / Фото: Associated Press

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