Дворец выпустил заявление: стало известно, проведет ли княгиня Шарлин Рождество с семьей

В этом году княгиня Шарлин пропустила много мероприятий со своей семьей и на Рождество домой тоже не вернется.

Княгиня продолжает реабилитацию в неизвестном месте, а ее дети принц Жак и принцесса Габриэлла остануться на Роджество с отцом. Об этом сообщил в четверг утром княжеский дворец Монако.

Альбер II сообщил, что, хотя его жена "выздоравливает удовлетворительно и обнадеживающе", она останется в лечебном учреждении на время предстоящих праздников.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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"Княжеский дворец хотел бы поделиться следующей информацией о здоровье Ее Светлости принцессы Шарлин: "Ее Светлость принцесса Шарлин выздоравливает удовлетворительно и обнадеживающе, хотя может пройти еще несколько месяцев, прежде чем ее здоровье полностью восстановится. Ее Светлость принцессу Шарлин навестит Его Светлость принц Альбер II и их дети во время рождественских каникул" , - говорится в сообщении. "Когда ее здоровье станет достаточно крепким, принцесса с нетерпением ждет возможности провести время с с родными".

Отметим, дворец по-прежнему не называет официальной причины, согласно которой Шарлин находится в клинике. О хронологии событий, связанных со здоровьем княгини Шарлин, вы можете детально ознакомиться в нашем материале.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Княжеская чета просит СМИ и подданных не беспокоить семью в этот период выздоровления княгини Шарлин.

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