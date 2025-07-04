Дворец объявил о новом важном мероприятии Кейт и Уильяма Уэльских: о чем идет речь

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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Кейт и Уильям встретят президентскую чету Франции на базе ВВС в Нортхолте и отправятся вместе с ними в Виндзор. Затем состоится официальная встреча короля и королевы на Королевском помосте на Дэтчет-роуд в Виндзоре, а также королевский салют в Хоум-парке в Виндзоре и в Тауэре.

Президент Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон также присоединятся к королю и королеве, и принцу и принцессе Уэльским в каретном кортеже, который проедет через город к Виндзорскому замку.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Торжественная церемония приветствия состоится на территории замка, где Камилла, Уильям, Кейт и миссис Макрон будут наблюдать за тем, как король и президент Макрон обходят строй Почетного караула.

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Обед состоится в Парадной столовой, после чего президент с супругой, король и королева, а также члены королевской семьи осмотрят специальную выставку экспонатов, связанных с Францией, из королевской коллекции в Зеленой гостиной, пишет Hello! со ссылкой на информацию дворца.

Во вторник ожидается визит четы Макрон в Лондон, чтобы увидеть Могилу Неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве, посетить Вестминстерский дворец, где французский лидер выступит перед парламентариями в Королевской галерее, а также встретиться с лидерами оппозиции в Ланкастер-хаусе.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

А вечером в Виндзорском замке состоится пышный государственный банкет, на котором король и президент выступят с речами.

Кенсингтонский дворец пока не подтвердил, примет ли принцесса Уэльская участие в банкете. Но, если примет, нас ожидает выход принцессы в тиаре.

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