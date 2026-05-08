Дворец опубликовал портрет королевы Камиллы в коронационном платье: как это связано с ее визитом на выставку
Жена короля Чарльза — королева Камилла — вчера посетила Музей вееров в Гринвиче, где ей вручили веер, изображенный на ее официальном коронационном портрете работы Пола Бенни.
78-летняя супруга короля совершила поездку, чтобы открыть выставку, посвященную монархии.
Во время визита Камилле вручили веер, изображенный на ее официальном коронационном портрете, изготовленный Полом Бенни, который лично присутствовал на церемонии. Именно Пол решил включить веер, заказанный почтенной компанией изготовителей вееров в честь коронации, в свой портрет.
Тем временем в королевском Instagram опубликовали тот самый коронационный портрет Камиллы.
На выставке также было представлено около 80 вееров, охватывающих три столетия королевской истории, включая два из личной Ее Величества королевы.
Коронационные портреты короля Чарльза и королевы Камиллы были представлены в мае 2025 года в Национальной галерее в Лондоне. Монарх и его супруга тогда посетили презентацию.