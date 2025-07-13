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Дворец поделился снимками: король Чарльз прогулялся по садам Сандрингема
Сандрингем — еще один любимый дворец британского монарха и ее семьи.
В Instagram аккаунте Сандрингема поделились новыми фотографиями короля Чарльза, которые были сделаны во время прогулки. Одет король был в нежно-голубую рубашку, бежевые брюки с поясом, обут в замшевые туфли, а в руках у него была трость.
«Благодаря замыслу Его Величества Короля, Сандрингемские сады продолжают развиваться, обогащая садовое содержание и улучшая впечатления посетителей, предоставляя всем пространство для отдыха и размышлений. На фотографии Его Величество изображен в Саду Топиари», — говорится в подписи.
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Напомним, недавно мы показывали фото, как король Чарльз на пляже вместе с волонтерами собирал мусор.