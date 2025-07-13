ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
358
Время на прочтение
1 мин

Дворец поделился снимками: король Чарльз прогулялся по садам Сандрингема

Сандрингем — еще один любимый дворец британского монарха и ее семьи.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

В Instagram аккаунте Сандрингема поделились новыми фотографиями короля Чарльза, которые были сделаны во время прогулки. Одет король был в нежно-голубую рубашку, бежевые брюки с поясом, обут в замшевые туфли, а в руках у него была трость.

«Благодаря замыслу Его Величества Короля, Сандрингемские сады продолжают развиваться, обогащая садовое содержание и улучшая впечатления посетителей, предоставляя всем пространство для отдыха и размышлений. На фотографии Его Величество изображен в Саду Топиари», — говорится в подписи.

(листайте фото вправо)

Напомним, недавно мы показывали фото, как король Чарльз на пляже вместе с волонтерами собирал мусор.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie