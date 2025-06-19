Дворец поделился видео: княгиня Шарлин провела время на пляже с детьми

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Мероприятие прошло на пляже Ларвотто, где Ее Светлость княгиня Шарлин посетила День безопасности на воде, организованный Ее Фондом в партнерстве с Монакской академией моря.

«День безопасности на воде 2025 года — это день, посвященный профилактике и спорту.

С 2014 года этот день осведомленности направлен на то, чтобы познакомить молодежь Княжества с методами спасения жизни, безопасностью на воде и видами спорта, спасающими жизнь. В этом году около 100 учеников 6 и 7 классов средних школ Монако приняли участие в серии практических и теоретических семинаров. Шарлин присоединилась к ним, активно принимала участие и общалась с участниками.

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Видео с мероприятия опубликовали в Instagram княжеской королевской семьи.

Напомним, на днях Шарлин в небесно-голубом платье присутствовала на церемонии закрытия 64-го Телевизионного фестиваля в Монте-Карло.

Княгиня Шарлин / © Getty Images