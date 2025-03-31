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Дворец сделал новое заявление о здоровье короля Чарльза: что об этом известно
На прошлой неделе король Чарльз был ненадолго госпитализирован из-за побочных эффектов, вызванных химиотерапией.
В начале новой рабочей недели Букингемский дворец представил отчет о состоянии здоровья монарха. Сообщается, что король Чарльз вернется к работе в обычном режиме на этой неделе после его кратковременной госпитализации на прошлой неделе из-за побочных эффектов от лечения рака.Выходные Его Величество провел в своем доме в Хайгроуве.
Ожидается, что король проведет несколько мероприятий на этой неделе, включая инвеституры в Виндзорском замке во вторник. Также ожидается, что он будет выполнять регулярные государственные обязанности и частные встречи, а также подготовку к государственному визиту в Италию с королевой Камиллой.
Напомним, тур в Италию у монаршей четы состоится аккурат к их 20-й годовщине свадьбы — 9 апреля. Визит продлится четыре дня. В ходе этой поездки король Чарльз станет первым британским монархом, который выступит с речью в обеих палатах итальянского парламента.