ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
231
Время на прочтение
1 мин

Дворец сделал заявление: что будет с корги королевы Елизаветы II, которые жили с Сарой Фергюсон и бывшим принцем Эндрю

Экс-супруги забрали к себе двух оставшихся королевских корги после смерти Елизаветы II в 2022 году.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сара и корги королевы Елизаветы II

Сара и корги королевы Елизаветы II / © Сара Фергюсон/Instagram

Мик и Сэнди жили с Сарой и Эндрю — бывшими герцогом и герцогиней Йоркскими — в Королевской лодже, из которой вскоре им предстоит выехать. Поскольку бывший принц Эндрю и его экс-супруга Сара Фергюсон столкнутся с серьезными изменениями в своей личной жизни из-за лишения Эндрю королевских титулов и резиденции, одно останется неизменным.

В заявлении для The Independent Букингемский дворец подтвердил, что корги бывшей пары, ранее принадлежавшие покойной королеве Елизавете II, останутся с ними после того, как те покинут королевский особняк Royal Lodge в Виндзоре.

Сара и корги королевы Елизает II / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара и корги королевы Елизает II / © Сара Фергюсон/Instagram

«Корги останутся в семье», — заявил дворец, оставив открытым вопрос о том, с кем будут жить корги: с Эндрю или Сарой, которые теперь будут жить раздельно. Или, возможно, их заберут дочери пары — принцессы Беатрис и Евгения.

Сара и Эндрю взяли к себе Сэнди и Мика после смерти королевы в 2022 году. Покойная монархиня была большой любительницей животных, особенно лошадей и собак, и за свою жизнь владела более чем 30 корги и метисами дорги. Мика и Сэнди были единственными, кто пережил ее, и присутствовали на ее похоронах 19 сентября 2022 года.

Корги королевы Елизает II / © Associated Press

Корги королевы Елизает II / © Associated Press

Сара в своем Instagram периодически показывала, как живут собаки покойной королевы.

Королева Елизавета II с собаками / © Getty Images

Королева Елизавета II с собаками / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
231
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie