Дворецкий короля Чарльза рассекретил, как монарх на самом деле пишет свою рождественскую речь

Король Чарльз / © Getty Images

Это первый случай, когда рождественское послание монарха было записано именно там. Обычно члены королевской семьи садятся посмотреть обращение монарха всей семьей после посещения церкви в Сандрингеме и семейного обеда.

Бывший дворецкий Чарльза господин Грант Харрольд, работавший в королевском дворе с 2004 по 2011 год, рассказал, как король готовится к записи рождественской речи.

«Король — мастер в написании речей. Он сам пишет их от руки, а затем они передаются его секретарю, который печатает их и проверяет. Король очень строг в вопросах грамматики, орфографии и пунктуации. Я поражаюсь, что он ни разу не сделал мне замечание, когда я писал ему, потому что моя грамматика ужасна. Это показывает, какой он джентльмен».

А когда дело доходит до его выступлений, он строг. После того, как текст был напечатан, он просматривал его и делал пометки обо всем, что, по его мнению, было не так, и процесс повторялся. В конце концов, когда он будет доволен результатом, он его утвердит, это, вероятно, произойдет примерно в октябре или начале ноября. Но изменения могут быть внесены и будут внесены вплоть до последнего момента».

«Я думаю, ему нравится произносить речи, он очень уверен в себе. Мы знали его как „Чарльз, снимающий с одного дубля“, потому что, когда он снимался в каком-либо фильме, он всегда мог сделать это с первого дубля, и он был известен этим среди членов королевской семьи», — пишет express.

Напомним, ранее мы показывали, какой была самая первая речь королевы Елизаветы II на телевидении, которая была показана в 1957 году. Ее записывали в Сандрингемском дворце, где монарх, вероятно, пребывала на зимних каникулах.