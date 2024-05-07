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Двойник принца Гарри на Met Gala: в Сети обсуждают забавное видео с красной дорожки

Двойник принца Гарри на Met Gala: в Сети обсуждают забавное видео с красной дорожки

Принц Гарри / Фото: Associated Press

В Нью-Йорке прошел Бал Института костюма и теперь все обсуждают двойника принца Гарри, который появился на дорожке.

На красной дорожке светского мероприятия, организованного Анной Винтур, заметили мужчину, который был очень похож на младшего сына короля Чарльза III – принца Гарри, герцога Сассекского. Этот мужчина помогал звездам с их нарядами.

Герцог и герцогиня Сассекские не должны были присутствовать на Met Gala в Нью-Йорке.

Пользователи соцсетей поделились видео, на котором видно, как рыжеволосый мужчина работает на дорожке.

"Почему двойник принца Гарри на ковре #MetGala2024?? Его надо нанять дублером - даже проплешины правильные!", - написано в подписи к видео.

Одетый в смокинг с черным галстуком-бабочкой джентльмен помогал знаменитостям поправлять шлейфы на их платьях.

Напомним, настояшего принца Гарри мы увидим уже завтра, 8 мая в Лондоне. Он приедет на службу в честь 10-летия "Игр непокоренных".

Принц Гарри / © Getty Images
Принц Гарри / Фото: Getty Images

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